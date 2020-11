publié le 20/11/2020 à 12:33

Depuis le 13 novembre dernier, l’office culturel de la commune de Saint-Pair-sur-mer près de Granville, dans la Manche, propose d'offrir à un membre de votre famille ou à un ami une chanson à domicile qu’on vient vous livrer sur le seuil de votre porte.



Ainsi, chaque vendredi, c’est un petit minibus qui se rend au domicile de chaque nom inscrit sur la liste. À l’origine de ce projet, Hélène Dor, une chanteuse professionnelle et Thomas di Mambro, un conseiller municipal. "Chaque vendredi nous livrons déjà des courses et des livres aux personnes isolées par le confinement. Alors nous nous sommes dit que ce serait bien d’offrir autre chose et c’est comme ça que nous est venu cette idée. Moi je ne fais que conduire et ensuite, c’est à Hélène de se produire", raconte le conseiller municipal.

Pour commander des chansons, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire sur le site internet de la ville ou de téléphoner à l’office culturel en fournissant tous les renseignements pour que la livraison se fasse dans les meilleures conditions et choisir la chanson que vous voulez parmi une liste de plusieurs titres à retrouver ici. Une fois sur place, Thomas et Hélène sortent l’enceinte du camion, s’approchent de la porte et l’artiste normande n’a plus qu’à s’exécuter.

> Hélène Dor, chanteuse professionnelle, chante à domicile pendant le confinement. Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Frédéric Veille / RTL | Date : 20/11/2020

Merci à vous pour ce beau souvenir Partager la citation





Dès les premières notes, l’émotion est présente pour ce premier couple de personnes âgées, à qui leur fille a fait cette belle surprise. Au fil des minutes, ce sont les voisins qui ouvrent les fenêtres pour assister au spectacle. "Merci, mille merci de nous apporter ce petit moment de joie", explique cette octogénaire alors que son mari, âgé de 91 ans ajoute après avoir apprécié cette interprétation de La complainte de la Butte de Cora Vaucaire : "Je chantais cette chanson quand j’étais jeune. Merci à vous pour ce beau souvenir".

Au total c’est une vingtaine d’arrêts chanson que fait chaque vendredi le minibus de l’office culturel de Saint-Pair-sur-mer. Ce service de livraison de chanson à domicile est totalement gratuit

La municipalité de Saint-Pair-sur-mer a mis en place un service de livraison de musique à domicile. Crédits : Frédéric Veille / RTL | Date : 20/11/2020 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > La municipalité de Saint-Pair-sur-mer a mis en place un service de livraison de musique à domicile. Crédits : Frédéric Veille / RTL | Date : Tous les vendredis Hélène Dor va chanter devant les gens qui se sont fait offrir une chanson. Crédits : Frédéric Veille / RTL | Date : Ce service, mis en place par la municipalité, est totalement gratuit. Crédits : Frédéric Veille / RTL | Date : 1 / 1 < > +