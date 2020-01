publié le 15/01/2020 à 10:51

Depuis septembre, les incendies qui ravagent l'Australie ont brûlé une zone de plus de 100 000 kilomètres carrés, soit autant que la superficie de la Corée du Sud.

Franck Courchamp, écologue, directeur de recherches au CNRS, spécialiste de la biodiversité et de l'extinction des espèces estime que le chiffre de plus d'un milliard d'animaux morts en Australie est "non seulement possible mais très conservateur". Pour lui, ce chiffre "ne prend pas en compte les amphibiens, les poissons, les invertébrés comme les insectes par exemple donc au total, on devrait avoir énormément plus".

Le chercheur mesure la difficulté à croire ce chiffre : "on a du mal à réaliser l'impact écologique. Les écologues sur place disent tous qu'il va falloir certainement des dizaines d'années avant de pouvoir vraiment faire les comptes des dommages qui ont été causés pendant ces incendies".

"On peut s'attendre à encore deux mois de feux"

Et le bilan pourrait encore s'alourdir puisque "on est seulement au début de l'été en Australie, on peut s'attendre à deux bons mois encore de saison de feux".

La présence encore active de feux empêche des données exactes concernant l'état de la biodiversité mais selon, Franck Courchamp : "Ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des animaux qui étaient présents dans ces zones sont soit morts immédiatement dans les feux soit ont été déplacés soit ont été blessés et vont très certainement mourir rapidement".

La conclusion du chercheur ? " Il est très possible que ça soit le coup de grâce pour plusieurs centaines d'espèces en Australie".