Municipales 2020 à Paris : les défis qui attendent Anne Hidalgo

publié le 13/01/2020 à 08:41

C'est la bataille qui va concentrer toutes les attentions aux élections municipales. Bien après ses concurrents, Anne Hidalgo a officiliasé sa candidature. À deux mois du scrutin, elle part favorite, mais les jeux restent tout à fait ouverts.

Et pour profiter de son avantage, Anne Hidalgo veut mener une campagne éclair. Premier meeting ce soir, déplacements de terrain quotidiens, depuis des mois elle se prépare discrètement. Projets, liste, logistique, tout est donc prêt quand elle annonce sa candidature sur le site du Parisien ce week-end.

"Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris parce qu'il y a un grand défi qui est le défi de l'écologie. Nous avons 10 ans pour agir et je souhaite continuer." La socialiste veut préempter la question de l'environnement. La guerre à la voiture à Paris lui a valu bien des inimitiés, mais elle persiste, elle veut en faire son principal atout.

Quid des projets de bétonisation et de commercialisation ?

Anne Hidalgo part quand même avec des handicaps. D'abord, elle n'a pas rassemblé son camp. À commencer par Europe Écologie-Les Verts, pourtant membre de la majorité sortante et son chef de file David Belliard, contestent la capacité d'Anne Hidalgo à réussir une véritable révolution verte. "Est-ce que, par exemple, on continue les grands projets de bétonisation et de commercialisation ? Notamment la transformation des gares, la gare du Nord ou la gare Montparnasse. Est-ce que, oui ou non, on libère Paris de la voiture en piétonnisant les abords des 300 écoles qui sont aujourd'hui les plus polluées et qui rendent malades nos enfants ?", demande son rival.

Belliard et Hidalgo s'allieront sans doute au second tour, mais les Écologistes comptent sur leur bon score aux élections européennes pour imposer leurs conditions et David Belliard rêve d'une coalition pour le climat qui irait de Cédric Villani à l'Insoumise Denise Simonnet, mais rien n'est moins sûr pour l'instant.