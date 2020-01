publié le 14/01/2020 à 10:01

Le danger des expositions aux écrans chez les jeunes enfants lorsqu'il est excessif est désormais connu. Ce mardi 14 janvier, une nouvelle étude vient confirmer et détailler des troubles dont des enfants de la télévision sont victimes.

Une étude pas "surprenante", pour Michel Desmurget. "Ce qui est surprenant, c'est qu'elle surprenne des gens !", dit-il. Le chercheur en neurosciences à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), et auteur du livre La fabrique du crétin digital éclaire les conclusions de cette étude. "Elle montre que le fait d'être exposé aux écrans au moment du petit-déjeuner a un effet particulièrement délétère sur le développement du langage".

Le matin est en effet un "moment important" pour l'enfant car il lui permet d’interagir avec ses parents. "Le cerveau de l'enfant n'est pas fait pour subir un bombardement sensoriel important. Il a besoin de tranquillité, de calme. Si vous lui mettez des images, des sons, le cerveau a plus de mal à se construire et l'enfant peut avoir des problèmes d'attention et de concentration".

À l'inverse, plus les parents parlent avec leurs enfants, plus leur intelligence se développe, explique le chercheur. "Il y a un lien très fort entre le développement langagier et le développement intellectuel", dit-il.

Que faire, d'après Michel Desmurget ? "L'idéal, c'est zéro écran jusqu'à 6 ans puisqu'il n'y a que des effets négatifs aux écrans à ces âges-là", et de discuter avec eux. Pour les familles qui utilisent beaucoup les écrans, un conseil : "le moins, c'est le mieux".