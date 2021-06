Bac 2021 : quand seront dévoilés les résultats ?

Le coup d'envoi du baccalauréat 2021 a été donné jeudi 17 juin pour la filière générale et technologique avec l'épreuve de philosophie. Au sujet de cette année perturbée par la covid-19 : violence, inconscient et avenir.

Ensuite viendra la nouvelle épreuve du Grand oral, qui compte pour 10 % de la note finale en filière générale et 14 % en filière technologique, du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet. Elle vise à tester la capacité d'argumentation des étudiants face à un jury sur une question donnée. Les étudiants découvriront leurs résultats le mardi 6 juillet dès 8h30 du matin, soit en ligne, soit dans le centre de délibération indiqué sur leur convocation papier.

Avec la crise sanitaire, l'épreuve du baccalauréat a été aménagée pour ne pas pénaliser les étudiants. Le mot d'ordre donné par le ministère de l'enseignement supérieur est d'ailleurs la "bienveillance" pour les 715.006 candidats convoqués, 384.083 pour le bac général, 189.246 pour le bac professionnel et 141.677 pour le bac technologique, selon Le Parisien.

Le contrôle continu représentera au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants. Les épreuves de spécialités qui devaient se tenir pour la première fois en mars, ont, elles, été annulées, au profit du contrôle continu. Pour l'épreuve de philosophie, qui comportait 4 sujets contre trois habituellement, les élèves conserveront la meilleure note entre celle de l’épreuve finale et celle de la moyenne annuelle obtenue dans le cadre du contrôle continu.