Bac 2021 : Jean-Michel Blanquer détaille le protocole sanitaire

Le baccalauréat approche à grands pas pour les premières et terminales. Les premières épreuves débutent le jeudi 17 juin avec le français et la philosophie. Jean-Michel Blanquer a répondu aux questions sur les épreuves du baccalauréat 2021.

Dans une vidéo, le ministre de l'Éducation nationale a précisé les contours du "protocole sanitaire strict aussi bien pour l'écrit que pour l'oral". Le masque est de mise même pour le grand oral, les salles devront être aérées et désinfectées. Le brassage des candidats et la proximité entre eux seront limités. Ainsi, à l'écrit, il y aura deux mètres entre chaque table et à l'oral, les convocations seront échelonnées. Il y aura donc des heures d'arrivée différentes pour l'ensemble des candidats.

Après avoir précisé les conditions sanitaires dans lesquelles les élèves passeront l'examen, Jean-Michel Blanquer a laissé un message d'encouragement : "Soyez concentrés et soyez sereins. Tout ceci est conçu avec bienveillance pour vous faire réussir et pour vous préparer à ce qui suivra".