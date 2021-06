Bac 2021 : Comment bien réussir son oral de français ?

publié le 14/06/2021 à 11:21

Si vous êtes en 1ère, l’oral de français constitue un passage obligé des épreuves anticipées du bac. RTL, en partenariat avec digiSchool, vous donne quelques conseils pour réussir au mieux cette épreuve.

Pour rappel, cette épreuve – qui aura lieu du 21 juin au 2 juillet – a un coefficient 5 et dure 20 minutes, avec un temps de préparation de 30 minutes. Ces 20 minutes d’oral se découpent en deux parties.

Tout d’abord, vous allez lire le texte choisi par l'examinateur à voix haute (2mn), en faire une explication linéaire (8mn) et répondre à une question de grammaire (2mn). Dans un second temps, vous justifierez l’œuvre que vous avez choisie (2mn), puis vous échangerez avec l'examinateur autour de celle-ci (6mn). Pendant cet échange, vous pourrez consulter l'œuvre en question pour faire référence à des passages précis, ce qui prouvera que vous maîtrisez votre sujet.

Les connaissances à mobiliser pendant l’oral de français

L’oral de français ne s’improvise pas. Au cours de l’année, vous avez accumulé un socle de connaissances sur lesquelles vous devez vous baser pendant l’examen. Voici trois éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer.

Vos fiches de lecture

Celles-ci vous permettent de bien mémoriser les intrigues d’une œuvre, son contexte de création et ses personnages. Ce sont de bons outils de révisions, que vous pouvez relire jusqu’au jour J.

Les procédés littéraires

Autant de notions que vous devez connaître, et qui seront indispensables pour bien réussir votre oral. Il est important de bien les réviser. Vous pouvez faire des fiches de révisions, par exemple, ou tester vos connaissances grâce aux quiz de digiSchool.

Voici les notions importantes à retenir :

● les genres littéraires (roman, théâtre, poésie, autobiographie)

● les registres littéraires (épique, satirique, comique, tragique, épique)

● les figures de style (métaphores, comparaisons, accumulations, oxymores)

● les champs lexicaux (peur, colère, tristesse, deuil)

● les focalisations (focalisation zéro, externe et interne)

Pendant les 30 minutes de préparation à l’oral, vous devez identifier les procédés utilisés dans le texte que vous avez sous les yeux, par exemple en les surlignant. À noter : les descriptions liées aux cinq sens humains (goût, toucher, ouïe, odorat, vue), sont très importantes dans les textes littéraires. N’oubliez pas de les prendre en compte.

Les notions grammaticales

L’oral de français comporte une question de grammaire. Pour bien y répondre, il vous faudra donc connaître quatre objets d’études grammaticaux :

● les subordonnées conjonctives utilisées en fonction de compléments circonstanciels

● l’interrogation : syntaxe, sémantique et pragmatique

● l’expression de la négation

● le lexique

Vous trouverez un tuto pour vous préparer spécifiquement à cette question sur le site superBac de digiSchool, en cliquant sur ce lien.

Il est important de préciser qu’avec les aménagements annoncés en raison de la crise sanitaire, le nombre de textes attendus en français est réduit à quatorze au lieu de vingt en voie générale, et à sept au lieu de douze en voie technologique.

De plus, le descriptif de texte remis par votre professeur mentionnera les points de programme qui n’auront pas été abordés en cours. Ainsi, votre examinateur ne pourra pas vous interroger dessus. Il n’y a donc pas de pièges.

Comment bien parler et ne pas être timide à l’oral du bac ?

Connaître tout ce qu’il faut par cœur, c’est très bien, mais ça ne garantit pas forcément que vous allez bien parler à l’oral. Si vous n’êtes pas à l’aise pendant ce genre d’exercice, il existe des astuces toutes simples pour que cette épreuve se passe bien. Bien sûr, vous pouvez vous entraîner chez vous avant le jour J.



La première chose à savoir, c’est que vous n’êtes pas le seul à être stressé : tous les candidats (ou presque) le sont. Cette pensée peut vous aider à vous détendre un peu en entrant dans la salle d’examen.



Entraînez-vous à avoir une bonne diction. Pour cela, vous pouvez pratiquer des petits exercices très simples :

● faire des grimaces devant la glace pour détendre vos zygomatiques

● réciter les voyelles "a, e, i, o, u" pour détendre votre visage. Si vous êtes détendu physiquement, votre pensée sera plus sereine aussi.



Vous pouvez également vous entraîner à faire de petits oraux devant votre famille ou vos amis, sur des sujets que vous connaissez très bien. Cela vous permettra d’organiser votre pensée, de la retranscrire et de voir ce qui, éventuellement, pose un problème.



Ceux qui vous connaissent auront également un regard beaucoup plus critique qui pourra vous aider. Vous saurez ainsi si vous parlez trop vite, si vous avez des tics de langage. Vous pouvez aussi vous entraîner devant votre glace.



Captez l’attention de l’examinateur. Prenez quelques secondes pour poser votre voix. Cela vous permet de commencer l’oral sereinement, avec un ton stable. N’hésitez pas non plus à faire des pauses entre vos phrases, à prendre le temps de bien articuler vos idées. Prenez le temps de choisir vos mots et vos réponses. Ce sera plus agréable pour vous, et pour l’examinateur aussi.



Prenez une bonne posture. Ayez une posture adaptée et qui vous permette d’être bien, de respirer, et donc de pouvoir mieux vous exprimer. Ne jouez pas trop avec les objets que vous avez sous la main, par exemple votre stylo, sous peine de vous déconcentrer et de déconcentrer aussi l’examinateur.



Le petit conseil pour finir : ne vous dénigrez pas, montrez à l’examinateur que vous êtes sûr de ce que vous dites et que vous l’assumez.



