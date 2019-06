publié le 19/06/2019 à 20:50

C'est une question qui fait l'objet de nombreux commentaires, à l'issue de l'épreuve anticipée de sciences pour les première ES et L., comme l'ont remarqué nos confrères du Figaro. Celle-ci était présente dans la troisième partie de l'épreuve, où les candidats devaient répondre à une série de questions pour expliquer un phénomène.

Voici l’énoncé : "Une jeune fille de 16 ans consulte son médecin car elle présente une absence de pilosité et de règles. Les premiers examens cliniques montrent la présence d’organes génitaux externes féminins et d’un vagin très court, l’absence de voies génitales internes féminines (absence d’utérus et de trompes) et la présence dans la cavité abdominale de testicules peu développés et sans spermatozoïde. On cherche à comprendre l’origine des troubles de son développement sexuel".

Dans la première question, les candidats ont du "expliquer la présence de testicules chez cette jeune fille". Une question qui peut surprendre mais qui a normalement été abordée en cours cette année, puisque le thème "devenir homme ou femme" est inscrit au programme de la matière.

Dans cette partie, le chapitre sur la mise en place de l'appareil génital chez l'être humain a dû leur permettre de répondre à la question posée. Si cette jeune fille présente des testicules, c'est en raison de son caryotype XY, le gène Y étant responsable de la formation des testicules.