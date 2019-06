publié le 19/06/2019 à 10:27

Les premières aussi passent le bac. Mercredi 19 juin, les élèves de première des séries L et ES ont passé l'épreuve anticipée de sciences. C'est leur deuxième épreuve anticipée après celle de français, qu'ils ont déjà passé lundi 18 juin.



Les candidats doivent, dans une première partie, rédiger un commentaire à partir à d'un ou plusieurs documents, portant sur un thème, cette année, de physique chimie. Cette partie est notée sur 8 points. Les élèves doivent ensuite répondre à un questionnaire consacré à la physique-chimie, noté sur 6 points. Enfin, dans une troisième partie, les candidats doivent également répondre à un questionnaire afin d'expliquer un phénomène : cette année, il porte sur un thème de SVT. Cette partie vaut 6 points.

Cette épreuve d'1h30, coefficient 2, a commencé à 8 heures.

Partie 1 : représentation visuelle

Sujet : après avoir expliqué la perception du changement de couleur d’une feuille d’érable de l’été à l’automne par Claude, vous montrerez que ce changement est moins perceptible pour Camille.

Partie 2 : défi énergétique

Question 1 :

Justifier la nécessité de stocker l’énergie produite par les éoliennes.



Question 2 :

Expliquer l’intérêt d’immerger le dispositif à une grande profondeur.



Question 3 :

Lorsque les sphères se remplissent d’eau et que l’énergie stockée est restituée, préciser sur la copie, sans recopier la chaîne énergétique ci-dessous, le numéro du cadre et lui associer une expression choisie parmi les suivantes :

énergie chimique - énergie électrique - énergie lumineuse -

énergie mécanique - énergie thermique –énergie nucléaire



Question 4 :

L’équipe du projet a évalué qu’une sphère pourrait stocker une énergie d’environ 20 MWh. 4.1. Retrouver cette valeur par un calcul à l’aide des données.

4.2. Calculer l’énergie stockée par un parc de 100 sphères et la comparer à la capacité de stockage de la ferme Powerpack implantée en Australie. Commenter brièvement le résultat.

Partie 3 : féminin masculin

Une jeune fille de 16 ans consulte son médecin car elle présente une absence de pilosité et de règles. Les premiers examens cliniques montrent la présence d’organes génitaux externes féminins et d’un vagin très court, l’absence de voies génitales internes féminines (absence d’utérus et de trompes) et la présence dans la cavité abdominale de testicules peu développés et sans spermatozoïde. On cherche à comprendre l’origine des troubles de son développement sexuel.



Question 1 :

Expliquer la présence de testicules chez cette jeune fille.



Question 2 :

L’absence de voies génitales féminines correctement développées chez la patiente peut s’expliquer par :

A. une sécrétion trop importante de testostérone pendant le développement embryonnaire B. une sécrétion trop faible d’AMH pendant le développement embryonnaire

C. une sécrétion trop faible de testostérone pendant le développement embryonnaire

D. une sécrétion d’AMH pendant le développement embryonnaire



Question 3 :

Expliquer l’absence de voies génitales masculines chez la patiente.