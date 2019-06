publié le 19/06/2019 à 13:35

Les premières aussi passent le bac. Mercredi 20 juin, les élèves de première des séries L et ES ont passé l'épreuve anticipée de sciences. C'est leur deuxième épreuve anticipée après celle de français, qu'ils ont déjà passée lundi 18 juin.



Cette épreuve compte pour un petit coefficient (2) pour les deux filières mais elle permet d'obtenir des points précieux avant de passer la majeure partie du baccalauréat.

Les candidats ont, dans une première partie, rédigé un commentaire à partir à d'un ou plusieurs documents, portant sur un thème, cette année, de physique chimie. Cette partie est notée sur 8 points. Les élèves ont ensuite répondu à un questionnaire consacré à la physique-chimie, noté sur 6 points. Enfin, dans une troisième partie, les candidats ont également répondu à un questionnaire afin d'expliquer un phénomène : cette année, il porte sur un thème de SVT. Cette partie vaut 6 points.

Dotée d'un coefficient 2, l'épreuve a duré 1h30.

Partie 1. Représentation visuelle

Le premier exercice, noté sur 8 points, porte sur la représentation visuelle. Claude aime profiter des chemins forestiers pour observer les couleurs variées de l’automne. Son ami Camille, quant à lui, est atteint d’une protanopie (forme de daltonisme) et ne perçoit pas autant les changements de couleur. Trois documents servaient de support à cet exercice : les élèves de 1ère L et ES devaient d’abord expliquer la perception du changement de couleur d’une feuille d’érable, et montrer que ce changement était moins perceptible pour Camille.



Dans un premier temps, il fallait expliquer le daltonisme et décrire individuellement ces trois documents. Ensuite, il fallait les mettre en relation, afin de répondre à la problématique posée. Le premier document présente une séparation puis une identification de pigments d’une feuille d’érable par chromatographie sur couches minces (CCM). Sur la feuille d’été, cinq pigments ont pu être observé par la chromatographie. Sur la feuille d’hiver, les pigments 3, 4 et 5 ont disparu.



Le deuxième document montre les spectres d’absorption de différents pigments végétaux et un cercle chromatique. Ce dernier donne une représentation ordonnée des couleurs, allant du rouge au violet. Dans le cas présent, les couleurs vont du rouge à l’orange (ou jaune, ou vert, ou bleu). Plus l’absorption est important, plus le pigment sera présent dans le filtre utilisé. Les documents fournis indiquent que l’oeil humain peut absorber facilement tous les spectres continus entre 650 et 700. Il peut également aller sous 400 nm, jusqu’à 500nm.



Enfin, le dernier document montre l’altération de la vision selon le type de daltonisme et plus particulièrement la vision des couleurs et les spectres d’absorption des trois types de cônes. Ces derniers sont à l’origine de la perception de la couleur. On en dénombre trois types : S, M et L. Pour chaque type de cône, les anomalies portent un nom spécifique. Concernant le S, c’est la tritanopie, pour le M, c’est la deutéranopie, et pour le L, il s’agit de protanopie. Avec le second document, les étudiants pouvaient remarquer que les cônes M et L se chevauchent, permettant la vision de couleurs chaudes. A contrario, les cônes S sont à l’origine de la vision des couleurs plus froides.



En conclusion, Camille, doté de cônes L avec une anomalie, ne perçoit pas les couleurs jaunes-orangées aussi bien que Claude - qui perçoit normalement les couleurs. Les teintes jaunes-orangées que Camille ne perçoit pas correspondent précisément à l’unique changement de couleur des feuilles entre l’hiver et l’été.

Partie 2. Défi énergétique

L'exercice suivant, qui vaut 6 points, traitait du stockage de l’énergie. D’ici 2030, la capacité mondiale de stockage d’énergie devrait tripler d’ici. Le sujet de l’exercice était le projet StEnSea (Stored Energy in the Sea), une solution économique et compétitive.

Partie 3. Féminin masculin

Le dernier exercice, qui vaut également 6 points, appartient au thème Féminin et Masculin. Les deux documents à étudier se concentrent sur une anomalie du développement sexuel d’une jeune fille de 16 ans.



