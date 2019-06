Les actualités de 18h - Bac 2019 : un candidat cite "Game of Thrones" dans sa copie de philo

publié le 17/06/2019 à 18:38

Soulagement ce lundi soir pour les 743.000 candidats au baccalauréat. Pour les bacs pros, ce 17 juin, c'était le français. Mais pour le bac général et le bac technologique, les épreuves de la session 2019 commençaient ce matin avec la redoutée philosophie.



Est-il possible d'échapper au temps ? La morale est-elle la meilleure des politiques ? Les lois peuvent-elles faire notre bonheur ? Ils avaient 4 heures pour traiter l'un de ces sujets. L'un des candidats interrogé a bon espoir d'obtenir un 10, après avoir écrit cinq pages de commentaires sur Freud : "C'était celui qui m'inspirait le plus", explique-t-il au micro de RTL.

Alex, un autre lycéen en Terminale S, est plus confiant après avoir répondu à la question Reconnaître ses devoirs est-ce renoncer à sa liberté ? : "J'ai parlé de Sartre, de Kant, de Rousseau", confie-t-il, avant d'ajouter une référence des plus inattendues, "En introduction j'ai un peu parlé de Game of Thrones". Citer une série télévisée peut-il aider à personnaliser une copie ?

Une jeune fille a préféré se référer à l'actualité et aux "gilets jaunes" pour traiter le sujet, Le travail divise-t-il les hommes ?, tandis qu'une autre candidate a opté pour la sécurité et un plan "standard". Sans regrets, elle conclut : "On verra bien".

