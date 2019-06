publié le 18/06/2019 à 11:09

C'est une épreuve du bac que certains lycéens et certaines lycéennes ne sont pas prêts d'oublier. Les élèves en Première ES et S étaient en effet devant leurs copies ce lundi 17 juin à l'occasion de leur épreuve de français. Le sujet : "l’écriture poétique et quête du sens, du Moyen Âge à nos jours", composé d'un corpus de textes signés des poètes et poétesses Alphonse de Lamartine, Anna de Noailles, Yves Bonnefoy et, enfin, Andrée Chedid.



Depuis la fin de l'épreuve, le nom d'Andrée Chedid, jusqu'alors plutôt inconnu, circule sur Twitter, a repéré le Huffpost. En cause : certains lycéens et certaines lycéennes, ne connaissant pas l'autrice du poème "Destination : arbre", ont assumé qu'il s'agissait d'un homme. C'est en sortant de l'épreuve qu'ils et elles ont alors appris qu'Andrée Chedid n'était pas un homme mais bien une femme.

"Andrée Chedid est une femme, rassurez-moi que je ne suis pas la seule à avoir mis au masculin tout le long de ma copie ?", a par exemple écrit une internaute. "Quand t’as mis 'il' de partout et que t’apprend soudainement que Andrée Chedid est une femme", écrit une autre tandis qu'un internaute lance cette promesse : "Je vous jure que si j'ai la moyenne à ce putain de Bac de français je mets une photo d'Andrée Chedid en photo de profil et je fais un tweet faisant son éloge."

Mère de Louis et grand-mère de Mathieu Chedid (plus connu sous le nom de "M"), Andrée Chedid voit aujourd'hui son nom enfin connu de nombreux et nombreuses élèves à travers la France.