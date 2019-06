Bac 2019 : à 77 ans, le parcours étonnant du doyen des candidats

publié le 17/06/2019 à 10:13

Le doyen des candidats au bac cette année à 77 ans. Michel Barda, c'est son nom, fait ce matin la une du Bien Public. Le journal raconte l'histoire d'un amoureux de la langue française qui a plutôt très bien réussi dans la vie comme on dit, même sans bac.



Après avoir été le plus jeune négociateur en cacao du monde Michel a, avec son frère, fondé l'entreprise Unitel à la fin des années 1960. Unitel, explique le journal, c'est l'entreprise qui quelques années plus tard a donné naissance au Minitel. Pas rien. Michel décrochera alors un Oscar de l'exportation et sera fait chevalier de l'ordre du Mérite.

Alors après tout cela pourquoi vouloir passer le bac ? "Il est comme ça Michel. Il fait toujours quelque chose", glisse son épouse. "Là c'est le bac mais quand il aura fini, il fera encore autre chose."

L’intéressé explique, lui, avoir voulu se lancer un défi : vérifier qu'il était toujours bien dans les clous de l'académie. "Compléter cette brique qui manque à mon mur". Il y a quelques jours il confiait au journal 20 minutes viser la mention assez bien. C'est tout ce qu'on lui souhaite.