Bac 2019 : découvrez les corrigés de Sciences de l'Ingénieur pour la série S

publié le 24/06/2019 à 20:54

Ce lundi 24 juin, les candidats aux épreuves des séries scientifiques du baccalauréat 2019 planchaient sur leur ultime examen. Les lycéens de spécialité Sciences de l'Ingénieur (SI) de la série S ont donc passé l'épreuve écrite, découvrant un sujet de 24 pages composé d’une série de 27 questions décrivait le cas du robot Dino, un robot de désherbage à guidage autonome.

Une épreuve notée coefficient 4.5 pour les candidats de série S ayant choisi un autre enseignement de spécialité que Sciences de l’Ingénieur, et qui en revanche était évaluée avec un coefficient 6 pour les candidats en spécialité SI.

Les lycéens ont donc composé pour la dernière fois de la semaine durant 4 heures cette après-midi, de 14h00 à 18h00, autour d'un vaste sujet qui contenait 27 questions, dont voici le corrigé, disponible en intégralité sur digiSchool.

Le corrigé des questions de Sciences de l'Ingénieur

1. Sur les 9 essais comparatifs réalisés, le robot fait toujours un travail de qualité équivalent ou meilleur que les méthodes de désherbage classique.

2. 161,5 / 1900 * 1000 = 85€ pour désherber 1000m² avec le robot Dino

328 / 1600 * 1000 = 205€ pour désherber 1000m² avec un agriculteur

Temps robot (1000m²) : 7h17

Temps agriculteur (1000m²) : 16h31

3. (205 – 85)*65 = 7800€

4. 7800 * 3 = 23 400 €

Temps amortissement = 70 000 / 23 400 = 3 années

5. - une meilleure qualité de binage (Q1)

- plus rapide que l’agriculteur

- réaliser des économies conséquentes, amorti en 3 ans et permet d’économiser 23 400 € par an

- Il évite les troubles musculosquelettiques

- Impact écologique moindre car non utilisation des herbicides.

6. h = 0 correspond à Vérin de relevage = 320 mm et Vérin d’horizontalité = 365 mm

h = 30 cm correspond à Vérin de relevage = 500 mm et Vérin d’horizontalité = 320 mm

7. Pour les vérins de relevage, on aura une course de 500–320=180 mm

Pour les vérins d’horizontalité, course de 365-320=45 mm

8. Une précision de +– 5 mm sur h induit une précision de +–0,95 mm sur la longueur du vérin.

9. 8,306 mm de variation de longueurs

10. 0,95 mm permettront d’assurer un bon positionnement sur h et sur l’angle d’horizontalité.

Découvrez le sujet et la correction complète de l’épreuve SI (série S) sur digiSchool.