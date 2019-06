Bac 2019 : les corrigés de l'épreuve de spécialité des terminales générales

publié le 20/06/2019 à 13:08

Les lycéens des séries générales ont passé ce jeudi 20 juin l'épreuve liée à leur spécialité. Pour les terminales L, l'épreuve de littérature dure deux heures et est dotée d'un coefficient 4.

Pour les S, l'épreuve de physique-chimie, qui dure 3h30, possède un coefficient variant de 6 à 8 selon si les élèves l'ont choisi en option renforcée. La partie écrite est notée sur 16 points. La partie pratique, évaluée sur 4 points, a eu lieu plus tôt dans l'année dans leurs établissements.

Enfin, pour les ES, l'épreuve est plus longue. Elle dure 4 ou 5 heures selon l'option renforcée ou non, et possède un coefficient de 7 ou 9. Les élèves ont le choix entre une dissertation ou une épreuve composée de 3 parties distinctes.



En partenariat avec digiSchool nous mettons à votre disposition gratuitement les corrigés. Réalisés par des professeurs de l'Éducation nationale, ces corrigés permettent de rendre compte des réponses attendues pour chacun des sujets.

Série L : les corrigés de littérature

C'est Hernani de Victor Hugo qui a été choisi cette année pour l’épreuve de Littérature en métropole. Les étudiants ont dû expliquer en quoi Hernani est la pièce de la jeunesse. En effet dans sa préface, Victor Hugo remercie “cette jeunesse puissante” pour qui il dit travailler.



La question de la seconde partie d’épreuve était “En avril, Balzac déclarait à propos d’Hernani : “rien n’y est neuf”. Qu’en pensez-vous ?”.

Il était attendu des candidats de Terminales L dès l’introduction de citer d’autres pièces romantiques telle que Henri III et sa cour, Alexandres Dumas, 1829 ou encore Shakespeare. L'argumentaire pouvait s’articuler autour d’une première partie sur les apports classiques et les personnages issus de la comédie et de la tragédie (Bartholo dans Le mariage de Figaro, de Beaumarchais ou encore Horace et Agnès dans L’École des femmes, de Molière. Mais aussi sur les structures et écritures classiques de l’oeuvre (une écriture en 5 actes par exemple). La seconde partie de l'argumentaire pouvait être tournée autour des apports romantiques : des personnages complexes et les écritures romantiques utilisant le dénouement ou encore la fatalité.

L'ouverture de la réflexion pouvait aborder le fait que Hernani est une pièce de théâtre pour un public mixte et complet, entre théâtre libre et théâtre populaire.

En conclusion, il fallait relever les influences du dénouement de Shakespeare dans Roméo et Juliette et du mélange de différents registres.

Téléchargez le sujet et la correction complète du Baccalauréat Littérature 2019 pour les Terminales L.

Série S : les corrigés de physique-chimie

L'épreuve de physique-chimie pour les candidats de série S, c’est 3h30 d’épreuve écrite et une heure d’épreuve pratique. Trois exercices composent l’épreuve écrite, mais pour les candidats ayant choisi la spécialité la Physique Chimie, le sujet du dernier exercice est différent.



Le premier exercice commun proposé aux étudiants de Terminales S est sur la noix de muscade jusqu’à la cosmétique. Ici les candidats devaient ressortir les notions de synthèse d’une espèce chimique, de titrage acido basique, de mécanismes réactionnels et de nomenclature. Le deuxième exercice quant à lui nous donne un cas pratique sur le décollage de la fusée Ariane 5 qui a trait aux notions de mécanique et conservation de l’énergie.



Exercice 2 : décollage de la fusée Ariane



1.1. La masse des gaz éjectés pendant la durée les 2,40 secondes de l’étude est de 9,23 tonnes ce qui correspond à environ 1,2% de sa masse.

1.2. Selon le schéma Y1 est de 3,3cm mais dans la réalité 30,1m. La valeur de y5 est donc de 41m mais avec un simple produit en croix.

1.3. A. Entre les images 1 et 3, la fusée a parcouru 2,2m en 80 secondes donc sa vitesse est de 4m.s-1 ce qui correspond au graphe de la figure 4.

B. Il fallait calculer le coefficient directeur entre le point de l'image 6 et celui de l'image 0 qui est de 6,8m.s-2 car la vitesse initiale est nulle donc v = a.t. L'accélération trouvée est donc bien de 7m.s-2.

C. La fusée se déplace verticalement, du bas vers le haut, donc le vecteur accélération est vertical montant.

1.4. Le schéma 1 car P est dirigé vers le bas et F vers le haut et la fusée monte

1.5. Les résultats sont cohérents



2. L'énergie transmise à la fusée est toute convertie en énergie cinétique donc E = 1,83.10^7 donc P = 9,2.10^6W soit 9 MW. L'énoncé annonce 90% de 10 MW soit 9MW, l'ordre de grandeur est donc retrouvé.





Le dernier exercice portait sur les ondes sonores pour les deux types de candidats à l’épreuve. Les deux exercices portent sur les ondes sonores produites par un diapason et de quatre diapason pour ceux qui ont choisi la Physique Chimie comme spécialité.



Grâce à digiSchool, téléchargez gratuitement les sujets de la partie commune et son corrigé complet grâce à digiSchool. Pour la spécialité Physique-Chimie, vous pouvez télécharger le sujet et le corrigé de spécialité gratuitement.







Série ES : les corrigés de sciences économiques et sociales

Dissertation :

Cette année, pour la dissertation, il fallait répondre à la problématique suivante : "L'école est-elle le seul déterminant de la mobilité sociale ?".



Le sujet fait appel aux connaissances du chapitre Classes, stratification et mobilités sociales sur la Mobilité Sociale. Il est nécessaire de mobiliser des notions, tel que la mobilité intergénérationnelle, la mobilité verticale, le capital culturel et les théories d’auteurs comme Boudon et Bourdieu.



Afin de répondre à cette problématique, il fallait tout d’abord présenter le rôle prépondérant de l’école dans la mobilité sociale des individus. En effet l’école fournit à chacun un socle de base et rétablit l’égalité entre les individus (document 2). Elle délivre également des diplômes permettant l’accession à tous au marché du travail (document 1 et 3). Toutefois, la mobilité sociale des individus est influencées par d’autres déterminants. La mobilité des individus est impactée par la structure socioprofessionnelle. Le rôle de la famille est également déterminant dans la mobilité sociale.



Pour conclure, on peut se rendre compte que l'École jouait un rôle dans la mobilité sociale des individus, on pourrait également s’interroger sur la reproduction sociale engendrée par le système scolaire.



Pour obtenir la correction intégrale de la dissertation, faites confiance à digiSchool et cliquez-ici. Vous souhaitez lire le sujet, téléchargez le gratuitement ici.



Épreuve composée :

Dans un premier temps, les étudiants devaient illustrer la diversité des acteurs et des formes des conflits sociaux. Puis il fallait présenter deux arguments qui montrent que l'emploi contribue à l'intégration.



Le document proposé pour l’étude est un graphique publié par le Fonds Monétaire International (FMI) issu de son rapport “Perspectives de l’économie mondiale”, 2016. Les candidats pouvaient y trouver les taux de croissance du PIB entre 2006 et 2016 (déflatés) pour les économies avancées et pour les économies de marché émergentes et en développement.



Pour terminer, les candidats ont dû montrer que les firmes multinationales cherchent à améliorer leur compétitivité par des stratégies de localisation.



Pour obtenir la correction intégrale de l’étude de documents, faites confiance à digiSchool et cliquez-ici. Vous souhaitez lire le sujet, téléchargez le gratuitement ici.



Pour les spécialités :

Les étudiants ayant choisi les Sciences Sociales et Politiques en spécialité ont composé sur les nouvelles formes de démocratie, notamment délibérative en prouvant l’amélioration qu’elles apportent au système politique démocratique. Pour ceux qui ont fait le choix de l’économie approfondie, dans un premier temps il fallait expliquer le processus de globalisation financière. Le deuxième sujet poussait les candidats de spécialité à montrer que les stratégies des entreprises peuvent exercer un pouvoir de marché.





Quant aux sujets des spécialités, retrouvez les ici pour l’économie approfondie et ici pour les sciences sociales et politiques. Le corrigé d’économie approfondie est disponible à ce lien. Celui de Sciences Sociales et Politiques, à ce lien.