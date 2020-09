Auvergne-Rhône-Alpes : une classe en quatorzaine après un cas de coronavirus

publié le 02/09/2020 à 22:08

La rentrée a à peine commencé et, déjà, certaines classes font marche arrière. À Saint-Priest (Auvergne-Rhône-Alpes), dans le groupe scolaire Marius-Berliet, un élève a été testé positif au coronavirus mardi 1er septembre, dans l'après-midi. Malheureusement, le résultat du dépistage est tombé alors que les élèves avaient déjà repris le chemin de l'école.

C'est justement ce que regrette le maire de la ville, Gilles Gascon (LR) : "Il est vrai qu'il aurait été préférable, bien sûr, qu'avant de retourner en classe, ils puissent avoir eu le résultat, ça va de soi", a-t-il déclaré à France 3.

En conséquence, la classe de l'élève en CM1 a été fermée et ses camarades sont mis en quatorzaine, contrairement aux autres classes qui vont poursuivre les cours, selon Le Progrès. L'élève en question était asymptomatique jusqu'à présent.

Retour à l'école sur avis du médecin

"On a procédé à un nettoyage minutieux et la désinfection des locaux occupés, ainsi que tous les objets touchés", a déclaré au journal, Anne-Claire Ribotta, adjointe au maire à l’enseignement et à l’éducation. Quant à ses camarades confinés, ils ne seront pas testés avant une semaine. L'élève pourra retrouver l'école après sa quatorzaine sur avis "du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’Éducation nationale".

La rentrée 2020 commence donc sous haute tension pour les douze millions d'élèves français, entre obligation du port du masque, questionnements et peur de contamination. En Auvergne-Rhône-Alpes, la région expérimente d'ailleurs des caméras thermiques pour calculer la température des élèves à leur entrée dans l'établissement.