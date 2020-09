Coronavirus en France et rentrée 2020 : 71% des parents "inquiets"

publié le 31/08/2020 à 15:37

Les élèves français vont regagner les bancs de l'école ce mardi 1er septembre. Toutes les personnes de 11 ans et plus seront masquées et un certain nombre de mesures barrières sont mises en place pour éviter la propagation du coronavirus en classe. 71% des parents d'enfants scolarisés sont inquiets, selon un sondage BVA pour l'Association de parents d’élèves de l’enseignement catholique (Apel) et La Croix.

L'étude, réalisée auprès de 700 parents d’enfants scolarisés de la maternelle au supérieur, dans le public et le privé, du 12 au 21 août 2020, met en avant plusieurs points d'attention des parents : le reconfinement total ou des reconfinements partiels successifs (cités par 89% des parents), de possibles difficultés rencontrées par leur enfant pour reprendre un rythme de travail (73%) ou encore une trop grande quantité de travail à produire pour qu’il se remette à niveau (65%).

De nombreux parents (48%) sont convaincus que leur enfant a pris du retard. C'est particulièrement le cas chez les parents de catégorie populaire, notamment les parents de lycéens (56%). Une crainte renforcée chez un tiers de parents par le fait qu'ils estiment que leur enfant accorde moins d'importance à l'école actuellement qu'avant le confinement.