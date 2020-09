publié le 01/09/2020 à 13:00

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, est revenu ce mardi 1er septembre sur le port obligatoire des masques à l'école pour les élèves de 11 ans et plus, et plus particulièrement sur les cours de musique.

Il a estimé sur BFMTV que les élèves "peuvent chanter avec un masque". Sur un ton plus léger, il invite même les téléspectateurs et les auditeurs à essayer.

Il explique que "cela a été théorisé par nos spécialistes de musique au ministère [...] seul le volume est plus bas avec un masque". Le ministère de l'Éducation nationale explique que "la qualité du timbre de la voix, la justesse, l'expression seront travaillés, sans rechercher la puissance vocale". Pour les instruments de musique, le professeur sera le seul à pouvoir les manipuler.

L'éducation physique et sportive reste la seule matière où le port du masque ne sera pas obligatoire. Les élèves pourront ainsi laisser leurs masques au vestiaire.