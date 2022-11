Automobile : la Peugeot 408 est-elle la meilleure voiture européenne de 2022 ?

La Coupe du monde entame la fin de sa première semaine et une autre compétition se profile : celle de la voiture européenne de l'année. C'est l'équivalent de la Champions League dans le foot, mais pour l'automobile. Le verdict est attendu pour janvier, mais la liste des finalistes vient d'être publiée. Dans cette dernière figure deux voitures françaises qui ont toutes leur chance : la Renault Austral et la Peugeot 408.

La Peugeot 408 est une voiture française fabriquée à l'usine de Mulhouse. Sa commercialisation est prévue dans deux mois, mais nous avons eu la chance de la tester. Cette Peugeot innove avec le style BERSUV, un néologisme pour désigner le mélange entre une berline classique et un SUV. Ce mélange détonne, surprend et provoque un vrai effet "whaou".

Cette BERSUV est une voiture de 4 mètres 70 de long, mais surélevée de plusieurs centimètres. Ce dispositif permet à la fois d'avoir les qualités routières d'une berline classique tout en dominant la route pour mieux voir au loin. À cela, on ajoute une pincée de coupée, notamment sur la face arrière, et on obtient cette surprenante 408.

Une voiture équipée de nombreuses technologies

Cette voiture représente un peu le meilleur des deux mondes, entre Berline et SUV. Outre l'extérieur, l'intérieur offre beaucoup de place aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ainsi qu'un grand coffre. On retrouve le petit volant façon karting, désormais marque de fabrique de Peugeot que l'on retrouve sur la 308. Derrière le volant, on retrouve un écran en 3D.

Cette technologie permet de voir les infos en relief comme la vitesse ou la consommation. Problème, le volant est en plein devant. Il est donc souvent compliqué de voir le compteur, ce qui peut devenir agaçant à force. De ce fait, prenez bien le temps de régler la hauteur du volant.



L'ADN de Peugeot, c'est le toucher de route. Avec ce modèle, on est en plein dedans. La 408 tient toutes ses promesses, notamment en étant assistée par 6 radars et 9 caméras.

La Peugeot 408 développe jusqu'à 225 chevaux et ne consomme pas tant que ça. Elle intègre des versions hybrides rechargeables permettant de rouler 65 kilomètres sans consommer une seule goutte de carburant en mode tout électrique. Au final, lors de l'essai, la voiture a consommé à peine 7 litres aux 100, score honorable pour une voiture de ce poids.



Et si ce modèle possède une version hybride, elle ne possède pas de version diesel. Seule une version essence avec deux hybrides existe pour l'instant et un modèle 100% électrique est prévu prochainement. Pour mettre la main sur cette nouvelle voiture, comptez en hybride minimum 45.0000 euros, soit 8.000 euros de plus que pour la version essence.

