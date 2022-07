VIDÉO - Peugeot : avec la splendide 9X8, l’heure du grand retour en endurance

Elles seront l’événement de la 4e manche du championnat du monde d’endurance, elles seront observées mais aussi attendues après six mois d’une intense campagne d’essais sur différents circuits européens pour préparer ce premier rendez-vous en compétition. Les deux Peugeot 9X8, prototypes Le Mans Hypercar du Team Peugeot-TotalEnergies, s'apprêtent à entamer officiellement leur carrière de voitures de course sur le mythique circuit de Monza.



Après la Peugeot 905 et son moteur V10 essence qui avait permis aux "Lionnes" de remporter les 24 Heures du Mans en 1992 et 1993, après la Peugeot 908 et son V12 diesel HDI FAP, lauréate de la classique mancelle en 2009 et qui avait arrêté la compétition en 2011, voici donc la 9X8 hybride électrique, dotée d’un système moteur hybride (V6 2,6l, bi turbo, 500 kW et deux moteurs électriques sur l’essieu avant, 200 kW).

"Nous nous présentons avec beaucoup d’humilité, avec l’envie de bien faire par rapport à tout le travail accompli en amont, explique Jean-Éric Vergne, l’un des six pilotes engagés par Peugeot. Il est certain que course après course notre rythme va augmenter, que notre développement va se poursuivre. Peugeot Sport est une équipe iconique et victorieuse en endurance, elle revient en championnat du monde avec l’ambition de faire aussi bien.

À regarder La 9X8 lors de sa présentation aux 24h du Mans 2021 00:00:20

Contribuer à la poursuite du développement de la voiture

L’ancien pilote de Formule 1 sera épaulé par un autre ancien pensionnaire de la F1, le Britannique Paul Di Resta, le Danois Mikkel Jensen complétant ce premier équipage. Sur l’autre 9X8, le Français Loïc Duval, vainqueur des 24 Heures du Mans 2013, sera associé à l’Américain Gustavo Menezes et à l’ancien pilote essayeur Honda F1, le Britannique James Rossiter.



Cette première sortie officielle des 9X8 lors des 6 Heures de Monza va aussi contribuer à la poursuite du développement de la voiture, en quête de performance et d’efficience, avec en ligne de mire la saison 2023 et l’engagement aux 24 Heures du Mans.

"Nos objectifs sont clairs, conclut Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport : apprendre le maximum dans tous les domaines de l’opération de la 9X8 en compétition. Nous sommes certes impatients de nous confronter à nos concurrents, mais aussi et surtout curieux de recueillir les nouveaux enseignements que seule la course délivre".

6 Heures de Monza : le programme

Vendredi 8 juillet : essais libres à 15h30

Samedi 9 juillet : essais libres à 9h00 et 13h00, qualifications à 17h30

Dimanche 10 juillet : départ de la course à 12h00



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info