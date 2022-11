Automobile : Volkswagen fait renaître son légendaire combi

En 1969, alors que sur la scène de Woodstock, se produisent Jimi Hendrix, Joe Cocker ou encore les Who, en coulisses la photo d'un minibus décoré de façon psychédélique va faire le tour du monde. Et ce véhicule c'est le Combi Volkswagen, un véhicule dans lequel on peut manger, dormir, avec un moteur de Coccinnelle.

Aujourd'hui, une nouvelle version de ce mythique Combi ressort en électrique. Son nom : ID Buzz. 204 chevaux dans le coffre arrière, comme à l'époque, mais le poids change : 2,4 tonnes, le double du poids de l'ancien.

La nouvelle version conserve l'ADN de l'ancienne, mais est équipée comme une voiture moderne : phares LED, climatisation automatique, régulateur de vitesse. À l'intérieur, c'est vraiment un minibus. Une fois les portes latérales électriques ouvertes, la banquette arrière coulissante peut accueillir aisément trois adultes. En passant en configuration "plancher plat", la banquette se coulisse et il n'y a plus qu'a y glisser un matelas.

Volkswagen compte sortir une version sept places du véhicule, dans l'esprit d'un vrai van, explique Charles Hervé, responsable des véhicules utilitaires chez Volkswagen : "On est train de travailler sur une version 'Californian', donc une version van aménagé de cet ID Buzz, qui permettra d'avoir un van totalement habitable avec de vraies couchettes et une vraie kitchenette, pour avoir un réel descendant de ce Combi habitable."

