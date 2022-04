Automobile : pourquoi le prix des voitures s'envole-t-il ?

Nouvelle illustration de l'inflation, le prix des voitures flambe avec une hausse de 15% sur ces trois dernières années. Celle-ci s'applique à tous les constructeurs, la voiture la plus vendue en France par exemple, la Dacia Sandero, a vu son tarif augmenter de 350 euros depuis le début du mois. Autre star, la Peugeot 208 coûte 500 euros de plus alors que la Tesla Model 3, modèle électrique, est en hausse de 6.000 euros.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette flambée des prix. Tout d'abord, la guerre en Ukraine a fait bondir le coût des matières premières. Il faut ajouter à cela la crise des semi-conducteurs qui perdure et qui touche toutes les marques. Ces semi-conducteurs sont des petites puces électroniques, de la taille d'un grain de sable, indispensables pour faire fonctionner les GPS et les tableaux de bord.

Les voitures coûtent également plus cher en raison des normes anti-pollution de plus en plus sévères et qui obligent les constructeurs à investir des millions d'euros. Enfin, c'est aussi une question de marges. Vendre moins mais plus cher, voilà la stratégie payante de Peugeot. Pour sa montée en gamme, Renault veut suivre cet exemple. Aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture neuve en France dépasse les 27.000 euros, soit une hausse de 7.000 euros ces dix dernières années.