Auto, moto, tabac... Ce qui change pour vous au 1er mars

publié le 29/02/2020 à 14:00

Qui dit nouveau mois dit entrée en vigueur de nouvelles règles. Au 1er mars, ce sont principalement les conducteurs qui sont concernés par des nouveautés. Le premier changement notable concerne le permis moto. Fini l'épreuve orale sur le plateau : désormais, il faut passer un examen du code de la route spécifique pour les motards, avec 40 questions.



La partie circulation est aussi renforcée, passant de 30 à 40 minutes, avec 35 minutes de conduite effective. La notation y est plus sévère par rapport aux critères retenus actuellement. Il faut obtenir 21 points sur 27, contre 17 sur 27 aujourd’hui. En revanche, les candidats peuvent désormais poser un pied au sol trois fois, soit une fois de plus qu'auparavant. Le parcours unique n'autorise plus que deux tentatives contre trois par exercice avant.

Côté automobile, le seuil du malus est de nouveau modifié. Les voitures neuves doivent désormais se conformer au protocole de mesure de consommations et émissions WLTP. Ce changement de grille de calcul a tendance à faire augmenter le taux de CO2 émis retenu. Pour compenser, le seuil de déclenchement du malus passe de 100 à 138 grammes. Pour lutter contre la fraude, les chauffeurs de VTC sont désormais contraints de se munir d'une carte sécurisée, sans quoi ils ne pourront poursuivre légalement leur activité.



Le prix du tabac augmente

Autre changement de taille, le prix du tabac augmente. Alors que les taxes ont déjà augmenté de 2 euros entre 2017 et 2019, une nouvelle hausse de 50 centimes entre en vigueur le 1er mars. Certains cigarettiers en profitent pour augmenter leurs marges :le paquet de Marlboro va donc dépasser la barre symbolique des 10 euros. Une hausse supplémentaire de 40 centimes est prévue en novembre 2020.

Derniers changements, l'obligation de publier un index comptabilisant l'écart salarial entre hommes et femmes est étendue aux entreprises de plus de 1.000 salariés. L'éco-prêt à taux zéro est aussi facilité : alors qu'il fallait faire avant deux types de travaux éligibles au moins pour prétendre à cette aide, un seul est désormais nécessaire.