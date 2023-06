Australie : redécouverte d'un petit dragon que l'on croyait disparu

La bonne nouvelle du jour vient d'Australie, plus précisément de l'État de Victoria. Ingrid Stitt, la ministre de l'Environnement de l'État, a annoncé la redécouverte d'une espèce endémique de lézard que plus personne n'avait vu depuis plus de cinquante ans.

Le dragon des prairies, ou Tympanocryptis pinguicolla, est une espèce de reptile jugée éteinte depuis 1969, où elle avait été vue pour la dernière fois. Ne mesurant que quinze centimètres, il était jusqu'alors très présent dans les plaines, à l'ouest de Melbourne. La perte de son habitat et l'augmentation des prédateurs ont considérablement fait chuter le nombre de sa population, jusqu'à le penser totalement disparu.

Les zoos de la région de Victoria, ainsi que le gouvernement, recherchaient activement le petit dragon depuis 2017. Cette découverte est donc une très bonne nouvelle pour les scientifiques : "Il s'agit d'une découverte étonnante qui nous offre l'opportunité de récupérer une espèce autrefois considérée comme perdue pour notre État et le monde", a déclaré la ministre.

De nombreux moyens mis en œuvre pour sauver l'espèce

Tous les moyens sont bons pour retrouver d'autres individus de l'espèce et enclencher un programme de préservation. La localisation des individus sauvages déjà identifiés est d'ailleurs tenue secrète. Le ministère de l'Environnement de Victoria, ainsi que le gouvernement fédéral, ont indiqué investir 180.000 dollars australiens (environs 110.000 euros) dans ce programme.

Des chiens de détection vont notamment être formés afin de retrouver d'autres petits lézards de cette espèce. "L'extraordinaire redécouverte de ce lézard en danger critique d'extinction inspire l'optimisme pour le rétablissement de cette espèce victorienne", indique quant à elle le Dr Jenny Gray, directrice générale des zoos de Victoria.