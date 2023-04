Chiens et chats : comment limiter leur impact sur la faune sauvage ?

Les griffes acérées de nos petits tueurs qui dorment à la maison et sortent chasser dehors font de sacrés dégâts sur les populations d'oiseaux, petits mammifères, lézards, serpents, batraciens... On estime à un minimum de 2 proies par semaine et par chat, ce qui fait plus d’une centaine de proies par an pour un seul matou et ils sont près de 15 millions en France dont plus de 2/3 ont accès à l’extérieur.



Une étude menée par le MNHN place le chat comme une des 3 principales causes de mortalité de nos oiseaux de jardin. Les rouge-gorges, mésanges, merles sont les premiers concernés. Or ces petits oiseaux sont déjà très vulnérables avec la disparition de leurs habitats, les pesticides, etc. La revue Nature évoque 800 millions de petits mammifères tués chaque année par les chats.

Comment limiter l'impact de la prédation du chat ?

1. Nourrissez-le correctement, pour que la prédation ne soit pas justifiée par la faim

2. Jouez avec lui et proposez-lui des activités pour qu’il ne soit pas tenté de se défouler avec des petites proies

3. Équipez son collier (doté d’un système anti-étranglement) d’une clochette, qui avertira les petits oiseaux de la présence du rôdeur

4. Si vous nourrissez les petits oiseaux de votre jardin, assurez-vous que la mangeoire soit hors de portée de votre chat

5. Un chat stérilisé est moins enclin à s’aventurer à l’extérieur et chasser.

Le chien, un fauteur de troubles.

Le printemps est un moment clé du cycle de reproduction de nombreuses espèces animales. Or en se promenant en pleine campagne ou dans les bois, le chien peut déranger des couvées, des nichées, aller creuser dans des terriers de lapins... qui seront abandonnés par les adultes, laissant alors les petits sans ressources.

C’est d’ailleurs pour cela que du 15 avril au 30 juin, il est interdit de promener son chien sans laisse en dehors des allées forestières. Les chiens adorent aussi plonger dans les mares et les étangs. Mais à chaque lancer de bâton, à chaque saut, ils détruisent les pontes et les supports de pontes de nombreuses espèces d’amphibiens. Il faut toujours avoir à l’esprit les éventuels dérangements que le chien peut causer pour la faune sauvage et donc le rattraper et le rattacher le temps de passer des zones à risque !

