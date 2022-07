Biodiversité : une nouvelle liste rouge des espèces menacées dévoilée

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a établi une nouvelle liste rouge des espèces en danger : 147.517 espèces y figurent, parmi lesquelles 41.459 sont menacées d'extinction.

L'UICN alerte notamment sur la diminution impressionnante du nombre d'individus parmi les papillons monarques migrateurs. Connus pour leur migration du Mexique et de la Californie vers le nord des États-Unis ou le Canada, leur population aurait diminué de 22 % à 72 % cette dernière décennie. En cause : "L’exploitation forestière légale et illégale et la déforestation pour faire de la place à l’agriculture et au développement urbain", les pesticides et herbicides ainsi que le changement climatique, comme le souligne l'union dans un communiqué.

100% des 26 espèces d'esturgeons seraient également en danger d'extinction "contre 85% en 2009". L'UICN dénonce leur exploitation pour leur viande et le caviar. "Bien qu’ils soient protégés en vertu du droit international, le braconnage continue d’affecter plus de la moitié de ces espèces, et une application plus stricte de la réglementation sur la vente illégale de viande et de caviar d’esturgeon est essentielle pour mettre fin à de nouveaux déclins", estime l'Union.

En revanche, la population de tigres a été réévaluée. Ils seraient 40 % de plus qu'a la dernière évaluation en 2015. L'UICN estime que cela montre que les projets de conservation de leur habitat sont efficaces. Ils restent tout de même sur leur liste rouge.

