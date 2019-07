Attention aux dangers du téléphone au volant

publié le 20/07/2019 à 08:00

Sur la route, vigilance obligatoire en cette période estivale. Bison Futé voit rouge sur les routes pour ce week-end de départs en vacances. L'occasion une nouvelle fois de mettre en garde les automobilistes contre le fléau du téléphone au volant.Un texto, un appel, et la vigilance n'est plus du tout la même. Ces textos et appels seraient impliqués dans un accident corporel sur dix. On estime que le simple fait de regarder un sms suffit à vous faire détourner les yeux de la route et là, attention, gros danger.

Anne Lavaud, de la Prévention routière, assure que "regarder un sms, c'est cinq secondes d'inattention, et cela augmente de 23 fois le risque d'avoir un accident". Et il n'y a pas que les appels et les textos qui peuvent vous mettre en danger. "C'est aussi dangereux d'aller sur sa playlist pour aller chercher son morceau de musique favori que de lire un sms", insiste la Déléguée générale de l’association Prévention Routière. Elle assure que "conduire est l’activité la plus intellectuellement demandeuse puisqu'on doit gérer une action toutes les secondes".

Téléphoner au volant pourrait vous valoir un retrait de permis

Ainsi, à partir du moment où notre attention est captée par autre chose, cela signifie qu'on détériore la qualité de sa conduite. Attention, le gouvernement va bientôt muscler les sanctions. Si vous êtes au téléphone et que vous commettez une autre infraction comme un excès de vitesse, vous risquerez le retrait de permis.