Chez les 18-24 ans, le week-end et les retours de soirées sont fatals

publié le 07/07/2018 à 09:40

Au lendemain des résultats du bac et en ce premier week-end de départs en vacances, la Sécurité routière lance une campagne destinée à rappeler aux jeunes les dangers de la route. En particulier à tous ceux qui s’apprêtent à fêter leurs examens, ou les victoires de match de foot, à l’occasion de soirées arrosées. Avec un slogan qui se veut un brin provocateur : "Tu as eu ton bac on s'en fout, l'important c'est de rentrer sain et sauf après la soirée de ce soir".



Car les chiffres sont implacables, ce sont les week-ends et en particulier l'été, les retours de soirées où les 18-24 ans sont le plus victimes d'accidents. Trois fois plus qu'en semaine. En cause bien souvent la vitesse. Pourtant les jeunes qui détiennent un permis depuis moins d'un an sont soumis à des règles plus strictes : vitesse abaissée sur voies rapides et autoroute et taux maximal d'alcool dans le sang plus bas.

Alcool et souvent drogue cumulés, ce qui multiplie les risques par 15. Alors comme le dit un autre slogan de la campagne "avoir son bac c'est bien, rester en vie c'est mieux".