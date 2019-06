publié le 02/06/2019 à 15:38

De nouveaux radars ? Laurent Nuñez a indiqué le déploiement à venir de radars, capables de détecter si un automobiliste utilise son téléphone ou son kit main libre au volant. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur a ajouté que ce dispositif était "prévu", sans pour autant préciser une échéance. "On les aura très rapidement, on a déjà des expérimentations sur certains sites", a-t-il ajouté.



"Il y a en aura beaucoup puisque l'idée à terme est d'avoir des radars multifonctionnels", a-t-il indiqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 2 juin. Là encore sans donner plus de détail.

"La réglementation a été durcie sur l'usage du téléphone au volant et nous la faisons appliquer. Les policiers et les gendarmes ont des instructions très claires et précises. C'est aussi une cause importante de la mortalité routière", a précisé Laurent Nuñez.