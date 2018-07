Auto : que faut-il vérifier avant de prendre la route pour les vacances ?

publié le 08/07/2018 à 08:06

Les premiers vacanciers sont arrivés hier, après parfois de longues heures dans les bouchons. La circulation s'annonce plus tranquille, aujourd'hui. Des difficultés sont tout de même à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes, classée orange par Bison futé. Avant de prendre le volant, il faut bien vérifier l'état de son véhicule.



Règle d'or : ne laissez pas d'objet non attaché dans l'habitacle et en aucun cas sur la plage arrière. En effet, même l'objet le plus anodin peut se transformer en véritable projectile au moindre coup de frein et blesser un passager. Pour éviter cela, "il faut les mettre à ses pieds", explique Emmanuel Renard de la Prévention Routière.

Autre règle d'or : la pression des pneus. Deux Français sur trois avouent zapper la vérification avant de partir. Et un sur deux roule avec des pneus sous-gonflés. Il y a pourtant des risques. "Quand un pneu est sous-gonflé il y a un risque prématuré d'usure et d’éclatement. Quand le véhicule est chargé, il faut un tout petit peu sur gonfler. Il n'y a pas de risque à sur-gonfler ses pneus, par contre il y a un grand risque à rouler sous-gonflé", prévient Emmanuel Renard.

Bien gonflé vous ferez aussi des économies. Avec un pneu sous-gonflé vous pouvez en effet consommer jusqu’à 1 litre de plus aux 100 kilomètres, surtout, si votre voiture est chargée.



Enfin, pensez aux vérifications basiques que l'on oublie trop souvent : eau, lave-glace et surtout huile. Un manque d'huile peut se traduire par une casse moteur, avec des centaines d'euros de réparation à la clé.