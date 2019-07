publié le 09/07/2019 à 05:15

Un Conseil Interministériel de la Sécurité Routière se tient cet après-midi à Paris, avec dans le collimateur : le téléphone au volant ! En effet il sera validé le fait qu'à l'avenir, franchir une ligne blanche ou être arrêté en excès de vitesse tout en ayant son téléphone en main sera plus durement sanctionné : le permis de conduire de l'automobiliste sera immédiatement retiré.



L'idée n'est pas nouvelle. Elle est évoquée depuis plus d'un an, mais elle a été inscrite à la loi d'orientation des mobilités, votée en première lecture à l'Assemblée Nationale en juin. On se rapproche donc de sa mise en œuvre. Celle-ci pourrait être effective avant la fin de cette année.

Car la situation est préoccupante : plus de 14 % des accidents mortels sur la route sont liés à une inattention due au smartphone. Dans le baromètre 2019 du comportement des Français sur la route réalisé pour Axa, 70 % des sondés ont avoué qu'ils utilisent leur mobile au volant.

Affaire Bernard Tapie - Même s'il sera certainement absent ce mardi matin au Tribunal Correctionnel de Paris, Bernard Tapie sera fixé dans l'affaire de l'arbitrage du litige qui l'oppose au Crédit Lyonnais. L'homme d'affaires est poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics.

Politique - Un mardi de grand oral pour les candidats à l'investiture de La République en Marche pour les élections municipales à Paris. Ils auront 1h et demie chacun pour convaincre une commission.

Tour de France - Le grand numéro de Julian Alaphilippe. Le Français a remporté lundi, en solitaire, la 3ème étape arrivée à Epernay avec, cerise sur le gâteau, le maillot jaune désormais sur les épaules. Ce n'était plus arrivé à un tricolore depuis 4 ans !

Football - Ça se tend plus que jamais entre le PSG et sa star Neymar. Dans le journal Le Parisien ce mardi matin, le directeur sportif du club, Leonardo, ouvre la porte à un départ du Brésilien, s'il y a "une offre qui convient à tout le monde".