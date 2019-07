Dormir ou conduire, il faut choisir

publié le 13/07/2019 à 08:32

Parmi les causes principales d'accident, l'endormissement des conducteurs : 8 sur 10 affirment réduire leur temps de sommeil avant un long trajet. Pourtant, l'endormissement est l'un des tous premiers facteurs d'accident.



Le plus important est de ne pas essayer de lutter. L'an dernier, j'ai mené une expérience entre Biarritz et Paris, de nuit. J'ai dormi 24 secondes consécutives, soit 864 mètres - l’équivalent de 8 terrains de football - parcourus à 130 km/h en dormant. Cela fait froid dans le dos car aucune astuce ne permet de rester éveillé.

"On peut ouvrir les fenêtres, accélérer, boire des cafés... On ne peut pas lutter", explique Anne Lavaud, déléguée générale de la Prévention Routière. "On a tous eu ces petits picotements annonciateurs, et une absence : des micro-sommeils. Il faut savoir que ces micro-sommeils, c'est la preuve qu'on ne peut pas lutter".

Éviter les repas copieux

Et attention, l'endormissement, ce n'est pas que la nuit. Après le déjeuner, par exemple, on est en pleine phase de digestion. Dans ce cas, la vigilance peut baisser de 25%. En effet, conduire plusieurs heures d'affilée revient à conduire en état d'ébriété. Les réflexes sont diminués, comme si vous aviez 0,5 grammes d'alcool dans le sang.

La seule solution : chercher une aire de repos pour une micro-sieste. Dix minutes peuvent suffire pour recharger les batteries.