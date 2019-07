Peut-on doubler sur les routes départementales ?

publié le 14/07/2019 à 09:10

Pour éviter les péages, les embouteillages, ou tout simplement pour profiter du paysage, vous êtes fort nombreux à emprunter les routes nationales et départementales. Pourtant, sur ces routes, la plus grande prudence s'impose.

L'autoroute est en effet 5 fois plus sûre. Le danger est plus important sur ces routes nationales et départementales car il faut notamment composer bien souvent avec d'autres véhicules qui ne roulent pas avec la même vitesse. C'est le cas des vélos ou des tracteurs. Dans ce cas, peut-on exceptionnellement doubler s'il y a une ligne blanche ?

"Selon le code de la route, on ne peut pas dépasser la ligne blanche. La seule dérogation est le chevauchement de la ligne pour doubler un cycliste", précise Christophe Ramond de la Prévention Routière.

Toutefois le tracteur ou la moissonneuse batteuse peuvent êtres doublés dans certaines conditions. "Il y a une tolérance dans le cas de ce qu'on appelle les lignes de dissuasion : ce sont les pointillés très rapprochés qui vous dissuadent de dépasser si les conditions de visibilité sont moyennes. Dans le cas de véhicules lents, vous pouvez dépasser un tracteur s'il y a une ligne de dissuasion", explique-t-il.

Et cela ne dispense pas de mettre le clignotant. Car dans 7 % des accidents, le conducteur oublie de signaler qu'il double un autre véhicule.