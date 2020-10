Assassinat de Samuel Paty : comment en parler aux enfants ?

publié le 19/10/2020 à 21:19

Après l'assassinat de Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie au collège du bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), les Régions de France ont annoncé la distribution d'un livre de caricatures politiques et religieuses dans les lycées. Cette distribution aura lieu après les vacances de la Toussaint. En attendant le retour en classe et la pédagogie des professeurs, comment évoquer ces faits avec les enfants ?

Certains parents, comme Richard, préfèrent préserver leurs enfants : "Je n'en ai pas parlé… Ce sont des moments horribles donc il est vrai que le sujet est un peu tabou à la maison". Ce papa d'un garçon de douze ans explique avoir été "énormément touché" par cet attentat mais souhaite "surtout le protéger".

Pour le célèbre pédopsychiatre Marcel Rufo, ce n'est pas forcément la meilleure attitude à avoir. Selon lui, "il ne faut pas que les parents masquent leurs émotions. Ce qui inquiète le plus les enfants, c’est que les parents perdent pied et cachent quelque chose de douloureux pour eux. C’est-à-dire qu’ils s’inquiètent plus de l’inquiétude des parents que de l’inquiétude créée par cet horrible événement". Il ajoute qu'"il faut en parler, défendre la République, les valeurs, la laïcité ainsi que les religions". Et il pense aussi aux "parents religieux, notamment musulmans qui sont attaqués et ont à défendre leur religion. Une religion de tolérance, comme toutes les religions monothéistes".

Marcel Rufo conseille également de ne pas s’appesantir sur les détails horribles. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir une discussion sur le sujet "si jamais votre enfant y a été confronté via les réseaux sociaux ou des amis par exemple". En résumé, il faut dire la vérité aux enfants.