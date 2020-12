Assassinat de Samuel Paty, affaire Mila : la haine en ligne a marqué l'année 2020

publié le 31/12/2020 à 17:20

2020 a été marquée par l'apparente explosion de la cyberhaine. Parmi les affaires les plus symboliques : celle de Mila, cette jeune fille de 17 ans qui a dû quitter son lycée en Isère parce qu'elle avait posté une vidéo où elle critiquait l'islam avec virulence. Elle a été menacée, harcelée sur le net. Ça a recommencé en novembre parce qu'une fois, elle a répondu à ces trolls sur Internet.

Il y a eu aussi la chanteuse Hoshi, visée par des tombereaux d'insultes homophobes parce qu'elle avait embrassé sa compagne sur scène lors des Victoires de la musique. Et puis, bien sûr, l'assassinat terroriste de Samuel Paty, dont la mécanique s'est nouée sur les réseaux sociaux. Puis Cécile Duflot, obligée de quitter les réseaux à cause d'un harceleur. Jacques Enviro, le président de l'OM a lui aussi été victime : menacé de mort, son adresse personnelle a été dévoilée après des tensions au sein de son club.

Et dans tout ça ? Combien d'ados harcelés par des trolls toujours plus nombreux ? C'est bien simple, les signalements à la plateforme Pharos ont progressé de 15% cette année. Fin octobre, on en était à 230.000, c'est-à-dire autant que pour toute l'année 2019.

Des progrès à noter

Mais 2020, c'est aussi l'année où ça commence à bouger. Début décembre, un pôle spécialisé haine en ligne a été créé au parquet de Paris. À l'échelon européen, la Commission de Bruxelles a présenté mi-décembre un texte très attendu, le Digital Act. C'est une proposition de règlement qui impose aux GAFA une responsabilité sur les contenus qu'ils publient. À la clé, il y a quand même des amendes dissuasives.

Pour en discuter, Isabelle Choquet reçoit Éric Maurin, avocat spécialiste des affaires de harcèlement en ligne qui a notamment défendu la journaliste Nadia Daam, Marlène Schiappa ou encore Nicolas Hénin, François-Xavier Masson, chef de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité au sein de la direction de la police judiciaire et Thomas Prouteau, chef du service police justice de RTL.