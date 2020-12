publié le 24/12/2020 à 11:43

Tous les jours en cette fin d’année, nous jetons un regard dans le rétroviseur, pour redérouler le fil de cette année 2020 vraiment pas comme les autres, dont on se souviendra sans doute comme celle du coronavirus.

Il y a tout juste un an, en décembre 2019, les autorités chinoises signalaient à l’OMS des cas de pneumonie. Une pneumonie étrange, d’origine totalement inconnue, dans la province de Wuhan. Quelques semaines plus tard, éclatait une pandémie qui allait sidérer le monde, faisant plus d'un million et demi de morts et mettant à l’arrêt des pans entiers de l’économie.

Un an plus tard, nous avons décidé de consacrer une émission à toutes les connaissances que nous avons acquises au fil des mois. D’abord, les connaissances du virus, dénommé SARS-COV 2, qui garde encore beaucoup de zones d’ombre, mine de rien. Mais aussi les nombreuses avancées réalisées dans la prise en charge de la maladie.

Pour évoquer ces leçons de la pandémie, la professeure Karine Lacombe, infectiologue cheffe du service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, et le professeur Bruno Lina, virologue, directeur des laboratoires de virologie des Hospices de Lyon, membre du Conseil scientifique qui éclaire les décisions du gouvernement depuis le début de la crise, sont aux côtés d'Odile Pouget, spécialiste santé de la rédaction de RTL.

