Arnaques au CPF : comment les reconnaître ?

"Votre compte CPF est mis à jour. Cliquer sur ce lien pour actualiser vos droits acquis". Ce genre de SMS est très courant, voir quotidien. Les arnaques au compte personnel de formation (CPF) peuvent vous faire perdre de grosses sommes d'argent, et il est aisé de tomber dans le panneau.

Le CPF est un dispositif de financement public de formation. Plus vous travaillez, plus votre compte est crédité et il est ensuite possible de l'utiliser pour financer une formation. Les formations auxquelles vous avez accès sont encadrée par la certification Qualiopi.

Lorsque vous recevez une arnaque, il vous sera demandé de cliquer sur un lien, qui vous enverra sur le site d'un organisme de formation frauduleuse. Il vous sera ensuite demandé de renseigner votre numéro de sécurité sociale (lié au CPF), ce qui permettra à l'organisme de toucher votre solde CPF, tout en ne vous proposant jamais de formation.

Mais alors, comment reconnaitre une arnaque d'un véritable message concernant votre CPF ? Selon le ministère du Travail, contacté par RTL, "aucune démarche proactive n'est pratiqué pour inciter à utiliser son CPF, toutes les démarches commerciales sont interdites." Pour connaître votre solde CPF, vous devez aller sur le site ou l'application dédiée.

Comment la caisse des dépôts lutte-t-elle contre ces arnaques ?

La caisse des dépôts est l'organisme qui s'occupe des comptes personnels de formation et a déposé plusieurs plaintes au pénal pour le compte du ministère du Travail. Plusieurs condamnations ont d'ailleurs été prononcées à l'encontre d'organismes frauduleux.

Pour aider à lutter contre ces organismes, les personnes contactées sont invitées par la caisse des dépôts à signaler chaque arnaque reçue par SMS. Pour cela, si vous recevez n'importe quel SMS vous proposant d'activer votre CPF, transférez le gratuitement par SMS au 33700 (copié-collé). Il vous sera ensuite demandé le numéro qui vous a envoyé le message. De cette manière, les personnes qui émettent ces arnaques seront connues. Ce numéro peut également être utilisé pour d'autres arnaques.

Pour les personnes qui se sont fait arnaquer, tout n'est pas perdu. Le ministère de Travail précise à RTL qu'il est possible de "recréditer le CPF grâce à une démarche sur l'application." Rendez-vous dans la rubrique "signaler une escroquerie sur mon compte formation". D'après le ministère, "ça permet de dénoncer et de contacter directement les équipes du CPF qui vont vous proposer de changer de mot de passe et vous demander quelques preuves de l'arnaque." La personne concernée sera ensuite dirigée vers une plateforme du ministère de l'Intérieur.

