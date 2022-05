Pouvoir d'achat : comment reconnaître les promotions mensongères ?

Le sujet du jour. L'inflation des prix, due à la pandémie et à la guerre en Ukraine, a fortement impacté nos achats. Selon le panier RTL, de début novembre à début mai, nos courses connaissent une augmentation de 13%. Face à ce phénomène, de nombreux consommateurs ont recours aux bons de réduction et suivent les promotions, pour soulager leur ticket de caisse. Cette course à la bonne affaire n'est pourtant pas sans risque. Sur Internet, de nombreuses arnaques se cachent derrière des offres, à première vue, attractives…

Pourquoi on en parle ? Les bons de réductions sont-ils réellement avantageux ? Comment reconnaître les arnaques ?

L'analyse. "Les arnaques se multiplient de manière assez inquiétante ces derniers temps. Elles sont terribles parce que les escrocs sont de plus en plus futés et professionnels. Ils arrivent à créer la confusion dans l'esprit des gens mais il faut toujours s'interroger quand on est face à une belle affaire, avoir la puce à l'oreille et se dire que cela peut être une belle arnaque. Il faut être méfiant et ne jamais cliquer sur les liens que l'on reçoit par mail, par sms ou sur les réseaux sociaux. Ces liens renvoient vers des sites, ou des copies presque conformes de sites de grandes marques très connues", explique Elodie Toustou, journaliste à 60 Millions de consommateurs.

