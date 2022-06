Arnaque sentimentale : ne pas avoir honte d'en parler

Brigitte a rencontré un homme sur un site il y a 4 mois. Ce dernier habite en Floride et est chirurgien plastique. Ils communiquent tous les jours par mail. Il a demandé à Brigitte de réceptionner un colis rempli d'argent pour lui dans le but d'acheter une maison. Le colis a été réquisitionné en Turquie et Brigitte doit payer 1000€ pour le récupérer.

Nathalie vit une injustice au travail. Alors qu'elle avait une opportunité dans un centre de formation, un autre stagiaire lui a mené la vie dure. Elle n'arrive pas à s'imposer face à lui.

Jeanine a perdu plusieurs membres de sa famille. La douleur ne s'estompe toujours pas et elle se sent de plus en plus seule. Elle pleure encore beaucoup.

Estelle n'est plus qu'à quelques jours de son accouchement. Avec son conjoint ils se sont penchés sur la question des parrain et marraine. Elle se demande si le fait de ne pas en avoi a un impact sur le développement affectif de l'enfant.

Yves le cinéphile revient après plusieurs longs mois de silence. Il donne des nouvelles et égaye la fin de soirée comme à son habitude.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Références citées :

- SOS Amitié :

numéro d'écoute gratuit et anonyme : 09 72 39 40 50

Retrouvez les antennes locales sur le site de SOS Amitié

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info