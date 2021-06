Argent : Les mini-crédits sont-ils sans risques ?

Ils peuvent nous aider ponctuellement, mais ne sont pas sans risques. Mais ces mini-crédits sont-ils une bonne option ? Matthieu Robin, chargé de mission banque/assurance à l’UFC-Que Choisir invite sans tarder à la prudence. "Les mini-crédits sont des petites sommes, souvent moins de 1.000 euros, qui sont prêtées et remboursables souvent sous moins de 3 mois, explique-t-il. Pour autant, les taux de remboursement sont 4 à 20 fois supérieurs à ceux des crédits classiques".

S'il est simple aujourd'hui d'obtenir un mini-crédit, "il suffit juste d'avoir un revenu" confirme Matthieu Robin, les informations données sont souvent floues, notamment sur le recouvrement. "Les personnes qui font ces mini-crédits sont souvent précaires, et s'en servent pour leurs fins de mois ou leurs petits soucis de trésorerie, continue le spécialiste. Mais si on accumule ces mini-crédits, ça peut revenir très cher et là est le danger".

La crise actuelle amplifie ce phénomène. "Plus de 400.000 consommateurs utilisent des mini-crédits, souligne Matthieu Robin. On ne leur dit que trop peu le coup total de cet engagement, et il y a ce risque d'accoutumance au crédit qu'il faut prévenir".

Les publicités qui promeuvent ces mini-crédits sont également incomplètes et remplies de mauvaises informations. Matthieu Robin le regrette : "on aimerait que la loi y mette un terme". Il est donc important de bien se renseigner, et de ne pas accumuler les crédits au risque d'aggraver sa situation financière.

