publié le 20/02/2019 à 07:44

Ils étaient des milliers réunis hier à Paris et en région. Les organisateurs parlent de 20.000 personnes rassemblées dans la capitale sur la place de la République, pour protester contre la multiplication des actes antisémites dans l'Hexagone, illustrée le jour-même par la découverte de 96 tombes juives profanées dans un cimetière alsacien.



La célèbre place du XIe arrondissement parisien était noire de monde et brandissait ici ou là des pancartes "Ça suffit". Une foule qui s'est figée quand le chanteur Abd al Malik a pris le micro. "Je me tiens devant vous en tant que citoyen, patriote français et européen, en tant qu'homme Noir, alsacien, et musulman, pour vous dire, pour nous dire qu'un défi historique est lancé à notre peuple" a-t-il déclaré avec gravité, "celui de briser définitivement les cercles vicieux de la haine, de la violence et de l'ignorance".

Il a poursuivi : "serons-nous ceux qui ont échoué ou bien ceux qui auront réussi, à faire de ce siècle (...) celui de l'union, de la paix et de l'amour", avant de conclure "il est important que nous disions tous 'vive la France unie et débarrassée de toutes ses peurs'". Abd al Malik a ensuite récité la Marseillaise, reprise par les manifestants.