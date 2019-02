publié le 19/02/2019 à 20:00

Aux côtés de 18 membres du gouvernement, Édouard Philippe participe ce mardi 19 février au rassemblement contre l'antisémitisme organisé par quatorze partis politiques, dont La République en marche, Les Républicains, le PS, le MoDem, EELV et le PCF, à Paris. Un rassemblement de la classe politique au-delà des partis que le Premier ministre a appelé de ses vœux sur RTL :



"Ce soir, moi je considère que tout le monde est invité sur la place de la République. (...) Un combat aussi essentiel, c'est un combat qui suppose l'union sacrée. Quand on fait l'union sacrée, tout le monde se rassemble, sans hypocrisie, sans exclusive et sans incohérence", estime-t-il.

"J'attache du prix à ce que tout la classe politique dénonce les actes antisémites, quels qu'ils soient", a-t-il ajouté. "Lutter contre l'antisémitisme c’est un combat ancien, et c’est un combat qui va durer longtemps. (…) On lutte contre l’antisémitisme par l’éducation, par la formation, par la répression. Tout cela ensemble.(…) Ces actes sont inacceptables".a-t-il encore ajouté.