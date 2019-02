publié le 20/02/2019 à 06:53

La France a affiché hier soir son unité face à l'antisémitisme. 20.000 personnes se sont réunies place de la République à Paris, parmi lesquelles, le premier ministre mais également de nombreux chefs de partis. Deux anciens présidents, François Hollande et Nicolas Sarkozy, étaient aussi présents.



Les organisateurs regrettent une mobilisation plus faible chez les jeunes, mais ceux qui étaient là ont pris la parole, à Paris et en région. À Dunkerque, par exemple, Johann faisait partie des 400 manifestants réunis sur le parvis des Droits de l'Homme. "C'est un symbole fort", explique le jeune homme, "chaque fois que la République a été attaquée, on s'est réunis ici", notamment lors des attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, cite-t-il.

"Il y a une recrudescence des actes antisémites dans le pays" regrette Johann, mais ce rassemblement "fait du bien et nous renforce chacun dans notre citoyenneté". Le jeune homme salue également la réaction de la classe politique : "ils étaient tous ensemble". "La République est forte grâce à ce genre de rassemblement" conclue-t-il.

À écouter également dans ce journal

Justice - Alexandre Benalla a passé sa première nuit à la prison de la Santé après avoir été placé en détention provisoire dans l'enquête sur les violences du 1er mai à Paris.



Politique - Emmanuel Macron s'est rendu à Quatzenheim, en Alsace, où près cent tombes juives ont été profanées, taguées.





Football - L'OL peut continuer de rêver. Lyon a tenu tête au FC Barcelone en 8es de finale aller de Ligue des Champions.