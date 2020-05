publié le 28/05/2020 à 21:38

Ce mardi 2 juin, la France entrera dans une nouvelle phase de son déconfinement, trois semaines après qu'une partie des restrictions imposées en raison de la crise de la Covid-19 aient été levées. Mais l'heure n'est pas à la reprise de "la vie d'avant" et des restrictions continuent de s'imposer.



Comme l'a dit le secrétaire d’État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari sur RTL mercredi, Édouard Philippe a confirmé ce jeudi 28 mai que le port du masque restera obligatoire dans les transports, que soit le train, le bus, l'avion ou les transports urbains. Pour l'Île-de-France, l'attestation employeur reste obligatoire pour accéder aux transports aux heures de pointe.

Les grands rassemblements restent aussi proscrits : les rassemblements restent limités à 10 personnes dans l'espace public. Les cinémas ne rouvriront que le 22 juin alors que les discothèques, salles de jeux, stades, hippodromes resteront fermés au public jusqu'au 21 juin. Les sports collectifs et de contact sont interdits (en dehors des professionnels).

Les frontières à l'intérieur de l'Union européenne sont fermées jusqu'au 15 juin. Au-delà de cette date, la France est "favorable" à leur réouverture sans quatorzaine. Pour les frontières extérieures, une décision collective des États européens devrait être prise "à l'horizon du 15 juin."

Dans les zones oranges

L'Île-de-France, la Mayotte et la Guyane sont classées en orange, ce qui signifie que les conditions de déconfinement sont légèrement plus strictes. Dans ces régions, les restaurants et bars ne pourront pas rouvrir leurs salles : ils ne pourront ouvrir que leur terrasse.

Les hébergements touristiques, les villages vacances et les campings, qui peuvent rouvrir à partir du 2 juin en zone verte, devront attendre le 22 juin dans la zone rouge, de même que les piscines, salles de sports et gymnases.