On n'en parle peu, mais la culture du soja est pire que celle de l'huile de palme et représente un désastre pour l'environnement. Hier, des ONG ont interpellé une vingtaine de grands groupes français, grandes surfaces et industriels de l'alimentation, qui importent du soja. Soja que nous retrouvons tous les jours dans notre assiette.



Pour produire 1 kilo de poulet, il faut 800 grammes de soja. Le soja on en donne aux volailles, aux cochons, un peu aux vaches. C'est une protéine végétale indispensable pour l’élevage. Le problème, c'est qu'il importé d’Amérique du Sud : 80% du soja utilisé en France vient du Brésil, d'Argentine. Là-bas, pour le faire pousser on coupe la forêt. Ce n'est pas du tout connu, mais le soja est la culture qui contribue le plus à la déforestation, bien après celle de l'huile de palme. C'est pourquoi il y a un an, des ONG ont interpellé 20 groupes français pour leur demander ce qu'ils comptaient faire.

Car en France, une nouvelle loi oblige les entreprises à un devoir de vigilance, à contrôler d'ou viennent leur matières premières. Mais un an après, les résultats publiés hier ne sont pas brillants. Sur les 20 groupes contactés seuls 3 ont commencé à vraiment faire des efforts, Carrefour, Danone et Bel. Ces derniers commencent a développer des filières de soja français, sans dire quelle part cela représente dans leurs achats.

Des groupes semblent complètement se moquer du sujet selon les ONG, comme Leclerc, Burger King ou encore Lactalis qui n'ont même pas répondu. Cela dit, ils vont devoir s'y mettre car les ONG promettent dans le courant de l'année, comme leur permet désormais la loi, qu'elles vont porter plainte et demander des sanctions contre les entreprises qui continueront à importer du soja sans dire d'où il provient.