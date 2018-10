publié le 23/10/2018 à 16:44

C’est un constat inédit. Après avoir interrogé près de 70.000 personnes, dont 78% de femmes, sur leur alimentation durant 7 ans, cette étude a établi que sur la même période, 1.340 cancers avaient été diagnostiqués, dont 459 cancers du sein. Les chercheurs ont alors comparé la fréquence à laquelle les participants consommaient des produits bio.



Le résultat est net : ceux qui mangent essentiellement du bio ont 25% de risques en moins d'avoir un cancer que ceux qui n'en mangent jamais. Dans le détail, il apparaît même que les femmes ménopausées qui mangent bio ont 34% de risques en moins de contracter un cancer du sein.

Deux hypothèses sont évoquées par les scientifiques pour analyser ce constat inédit. La première : les aliments bio seraient plus riches en micronutriments comme la vitamine C. Deuxième hypothèse : il y aurait plus de résidus de pesticides dans les aliments issus de l'agriculture conventionnelle, même si, selon ces chercheurs, aucun lien de cause à effet entre pesticide et cancer ne peut être établi à ce jour.