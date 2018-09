publié le 18/09/2018 à 10:16

Le nouveau boss d'Air France-KLM a de solides atouts. D'abord Benjamin Smith a fait toute sa carrière dans l'aéronautique. Ensuite il a l'expérience d'une restructuration, celle d'Air Canada, qui a été en redressement judiciaire en 2003. C'est un pragmatique, c'est un Anglo-Saxon. Il a enfin une indépendance précieuse vis-à-vis des clans qui pullulent chez Air France.



Mais il démarre aussi quand même avec quelques semelles de plomb. D'abord il y a l'hostilité officielle de l'intersyndicale de cette entreprise. Avant même de le rencontrer, ils étaient opposés à son arrivée.

Il y a ensuite l'historique économique et financier d'Air France qui est très lourd. Après sept ans de galère, c'est quand même 2 milliards d'euros de pertes, 10.000 suppressions d'emplois et globalement un climat qui n'est pas fameux. L'entreprise n'a plus assez de muscles - et peut-être même plus assez d'enthousiasme - pour se coller avec la concurrence qui, elle, s'est profondément réorganisée.