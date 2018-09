et Léa Stassinet

publié le 18/09/2018 à 08:02

S'achemine-t-on vers une sortie de crise à Air France ? La nomination de Ben Smith à la tête du groupe a en effet été plutôt bien accueillie par les salariés du groupe. Philippe Evain, président du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL, ndlr) a comparé son arrivée à "un vent de fraîcheur".



S'il affirme qu'aucune nouvelle journée de grève n'est prévue, il estime cependant qu'une solution doit rapidement être trouvée entre la direction et les pilotes, qui réclament toujours une augmentation de 5,1% de leurs salaires. "On fait confiance à Ben Smith" pour résoudre l'équation, assure Philippe Evain.

"Tout le monde dans l'entreprise a envie de trouver une solution acceptable", poursuit le président du syndicat de pilotes qui estime que la crise a trop duré. Philippe Evain a parlé d'un "entretien court mais intéressant" avec le nouveau PDG. "Toute nouvelle tentative de dialogue est forcément quelque chose de séduisant", a-t-il poursuivi.

"Une compagnie aérienne ne peut pas fonctionner contre ses pilotes", a martelé le syndicaliste qui estime qu'"en France, on a un problème avec les salaires. Ceux des pilotes d'Air France sont parmi les plus faibles des pays européens, et ils n'ont pas bougé depuis sept ans", rappelle-t-il. "Dans les autres pays, cela ne pose aucune question", conclut-il.