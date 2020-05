Outre-mer : des billets à moins de 500 euros pour les étudiants ultramarins

publié le 18/05/2020 à 21:47

Ce dimanche 17 mai, Annick Girardin la ministre des Outre-mer a annoncé l'instauration d'un tarif spécial, négocié avec Air France et Air Austral, pour les étudiants ultramarins confinés dans l'hexagone.

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, la ministre a tenu à remercier ces étudiants qui "ont dû faire de nombreux sacrifices" pour se protéger, ainsi que leurs proches, en restant confinés en métropole. "11.300 étudiants se sont recensés pour participer aux quatorzaines et rentrer rapidement dans leur territoire", a précisé Annick Girardin, qui a annoncé que pour celles et ceux qui ne participent pas à ces quatorzaines, la mise en place d'un tarif spécial étudiants ultramarins.

Des billets aller simple seront donc disponibles afin de permettre à ces étudiants de regagner leurs îles entre le 1er juin et le 31 août 2020. Avec Air France, les billets pour les Antilles seront accessibles à partir de 342 euros et pour la Guyane à partir de 414 euros. Concernant la Réunion, l'aller simple sera à partir de 460 euros avec Air France et Air Austral, a indiqué la ministre, qui a souligné que le projet sera étudié pour Mayotte "lorsque la situation sanitaire le permettra".

Les réservations ouvrent ce lundi 18 mai

Annick Girardin a tenu à rassurer les étudiants qui posséderaient déjà un billet retour, mais qui ne souhaiteraient pas ou ne pourraient pas l'utiliser avant la fin de l'année universitaire : "ils pourront obtenir un avoir ou une prolongation de leur billet jusqu'à la fin 2020", a-t-elle précisé. Concernant les billets au tarif spécial étudiant, les réservations sont ouvertes à compter de ce lundi 18 mai.

En plus de cette tarification spéciale, les étudiants ultramarins peuvent bénéficier d'autres aides, mises en place par le ministère. Parmi elles, une aide de 200 euros attribuée aux étudiants âgés entre 18 et 25, qui suivaient une formation en métropole lors de l'instauration du confinement, et qui n'ont pas rejoint leurs familles en Outre-mer. Le formulaire pour obtenir cette aide est disponible sur etudiant.gouv.fr.