et Nicolas Barreiro

publié le 07/05/2021 à 08:39

L'agriculture ne fait pas rêver la jeunesse française aujourd'hui, et pourtant, cette profession est essentielle à la société et "l’agriculture est un métier d’avenir", affirme l'ancienne conseillère du président Emmanuel Macron, Audrey Bourolleau, invitée sur RTL.

Cofondatrice d'Hectar, une école d'agriculture qui ouvrira ses portes dans les Yvelines, elle souhaite "former la prochaine génération d'agriculteurs, parce qu'il va y avoir 160.000 fermes à reprendre d'ici trois ans, soit un tiers des fermes françaises". Pour ce faire, elle entend former des "chefs d'entreprises" polyvalents, qui sauront répondre aux défis de demain.

"Aujourd'hui, ce que veulent les prochaines générations, c'est gagner leur vie", souligne Audrey Bourolleau. "Il faut dès le début penser ce modèle comme une entreprise, ça veut dire peut-être se réapproprier la transformation de ses produits agricoles, donc ça crée plus de valeur", ajoute-t-elle. L'ancienne conseillère à l'agriculture d'Emmanuel Macron illustre ce procédé : "On peut devenir éleveur-crémier, si vous faites du yahourt ou du fromage dans votre ferme, vous allez capter plus de valeur".